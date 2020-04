Müller rinnova col Bayern fino al 2023: foto di rito a distanza di sicurezza con Kahn e Salihamidzić

Al Bayern Monaco hanno ricominciato ad allenarsi, come altri club di Bundesliga, e dopo il rinnovo di contratto all'allenatore Flick, è arrivato anche il prolungamento per Thomas Müller che ha esteso il suo accordo fino al 2023.

L'attaccante classe '89 è il miglior assist man dell'attuale Bundesliga (16) e uno dei migliori di tutta Europa e, anche se non è più prolifico come una volta (solo 6 reti in campionato), resta comunque utilissimo alla formazione bavarese.

La notizia però è un'altra. La foto di rito è clamorosa, in osservanza con quelle che sono le direttive di distanziamento sociale per contrastare l'emergenza da coronavirus.

Ecco Müller che esibisce la maglia del Bayern insieme ai dirigenti Hasan Salihamidzić e Oliver Kahn, a distanza di sicurezza l'uno dall'altro...