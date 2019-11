Pep Guardiola verso il ritorno al Bayern Monaco? Lo scrive la Bild

Pep Guardiola verso un clamoroso ritorno al Bayern Monaco: l'esonero di Niko Kovac ha sconquassato il club bavarese che ora cerca soluzioni. Una di queste, secondo l'edizione della Bild in edicola oggi, è quella di attendere la fine dell'attuale stagione e tornare su Pep Guardiola, già allenatore del Bayern dal 2013 al 2016. Scartate infatti le idee Allegri, Wenger e Mourinho, meglio continuare con l'attuale gestione prima di investire di nuovo sull'allenatore catalano.

La promessa al momento dell'addio

" Tornerò qui in Germania, forse come allenatore "

La situazione attuale di Guardiola

Pep lasciò la guida la guida del Bayern nel 2016 per passare al Manchester City, dopo aver vinto tre campionati e due coppe di Germania, ma senza raggiungere la Champions League. Titolo - per ora - non vinto nemmeno al City: in Inghilterra al momento il suo score è di due campionati, una Fa Cup, due coppe di Lega e due Community Shield. Il suo contratto? L'accordo con il City è stato prolungato fino al 2021 a 19,5 milioni di sterline all'anno. Per questo sarà molto difficile strapparlo al club inglese. Il quotidiano tedesco ricorda che pochi mesi fa Guardiola ha visitato il campo di allenamento della società e ha incontrato la dirigenza, si attendono sviluppi.