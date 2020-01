Piatek a secco all'esordio con l'Hertha Berlino: contro lo Schalke finisce 0-0

Esordio senza gol in Bundesliga per Krzysztof Piatek. Il 24enne attaccante polacco, che il Milan ha ceduto a titolo definitivo all'Hertha Berlino, ha esordito nel massimo campionato tedesco all'Olympiastadion contro lo Schalke 04 nell'anticipo della 20a giornata. Piatek, il cui acquisto è stato ufficializzato dal club berlinese nella giornata di giovedì, è partito inizialmente in panchina ed è entrato in campo al minuto 63 al posto del compagno di squadra Wolf.

Piatek sfiora il gol di testa

Piatek ha avuto un buon impatto sulla partita. Si è mosso con una certa vivacità negli ultimi venti metri e si è procurato un paio di occasioni interessanti. La più ghiotta al 74' quando, sugli sviluppi di un corner dalla destra, ha rubato il tempo ai difensori a centro area e ha colpito di testa a botta sicura spedendo però a lato. Il match tra Hertha e Schalke si è concluso senza reti.