Piatek a secco, l'Hertha Berlino crolla: 1-3 col Mainz, Quaison firma una tripletta

Krzysztof Piatek deve nuovamente rinviare l'appuntamento con il suo primo gol in Bundesliga con la maglia dell'Hertha Berlino. L'attaccante polacco ex Milan è infatti rimasto a secco nel match dell'Olympiastadion contro il Mainz, perso 3-1 dalla squadra di Jurgen Klinsmann. Piatek, che aveva trovato la via del gol in settimana in Coppa di Germania, è stato schierato nell'undici titolare ma non è riuscito a pungere.

All'Olympiastadion è Quaison show

Il protagonista indiscusso della partita è stato Robin Quaison, 26enne attaccante svedese ex Palermo, che ha messo a segno una tripletta: molto bello il gol dello 0-1 con un destro rasoterra di precisione chirurgica nell'angolino basso. La sconfitta complica la classifica dell'Hertha: i berlinesi ora hanno solo 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e nel prossimo turno sono attesi dalla trasferta sul campo del Paderborn fanalino di coda.