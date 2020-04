Robben: "Che paura il coronavirus. Mia moglie l'ha avuto ed è stata malissimo"

Il coronavirus ha colpito davvero tante persone in tutto il mondo. Robben ha confessato la sua esperienza in casa, con la moglie colpita dal Covid-19 nelle ultime settimane. L'ex giocatore olandese ha spiegato tutta la sua paura provata alla Bild che lo aveva intervistato per chiedergli se avrebbe voluto ricominciare a giocare dopo il ritiro al termine della stagione 2018-2019.

" Fortunatamente tutto è andato bene, ma non è stata una bella esperienza. Si sentiva molto male, ma per fortuna ora è risultata negativa al tampone, sta meglio. La cosa peggiore è che sentiva una forte compressione sul petto, aveva difficoltà a respirare. Non è stata assolutamente una bella sensazione e poi ci sono voluti giorni per riprendersi. Non è che le cose migliorino da un giorno all’altro. Sono molto contento che adesso stia bene. Per fortuna abbiamo dei carissimi amici che ci hanno aiutato. Ci siamo trovati in una situazione strana, dalla quale non puoi uscire affatto. Abbiamo un cane e i nostri amici si sono presi l’incarico di portarlo fuori, poiché non potevo uscire di casa. [Arjen Robben alla Bild] "

Robben, comunque, in questi giorni si allenato con il Bayern Monaco, online. Prima del vero e proprio ritorno ad allenarsi, infatti, il club bavarese aveva contattato il suo ex giocatore per un programma di allenamento personalizzato da effettuare in casa (o meglio in giardino) durante i giorni di stop forzato. Tutti i giocatori ne hanno approfittato per qualche palleggio in sala o, appunto, nel giardino di casa...

Tornerò a giocare a calcio?

" Certo, di tanto in tanto, mi prudono i piedi, ma penso che questa sensazione mi accompagnerà per sempre... "