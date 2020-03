Chiudere anzitempo la stagione calcistica 2019-2020 o darle la priorità e concluderla prima dell’inizio della successiva? Questo è il dilemma che sta scuotendo il mondo del calcio in questi giorni frenetici, scossi dalla pandemia di Coronavirus. Alle varie e contrastanti opinioni emerse in queste settimane si è aggiunta anche quella del presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, che non sembra avere dubbi su ciò che bisogna fare. Intervistato dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, l’ex giocatore dell’Inter ha dichiarato:

" La stagione va terminata per evitare un disastro economico senza precedenti. Per questo penso che sarebbe saggio prorogare l’esercizio fiscale 2019-20 al peggio fino a settembre, se non fosse possibile altrimenti. Così l’inizio della prossima stagione potrebbe avvenire all’inizio dell’inverno, affinché i giocatori beneficino delle vacanze e di una preparazione sufficientemente lunga "

Rummenigge non ha poi risparmiato delle critiche al presidente della UEFA Alexander Ceferin, che nei giorni scorsi ha fissato la fine di giugno come termine ultimo per riprendere le competizioni europee:

" Questo tipo di affermazione può avere solo un’influenza negativa, visto che darebbe una sensazione di incertezza in chiave mercato "

