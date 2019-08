Sané al Bayern Monaco: secondo Kicker è fatta per 100 milioni

Finalmente il Bayern Monaco ha il suo colpo di mercato! Nonostante le smentite del club bavarese, secondo Kicker il Bayern ha trovato l’accordo per l’acquisto di Leroy Sané dal Manchester City alla cifra di 100 milioni. Un record per la Bundesliga, visto che l’acquisto più costoso era quello di Lucas Hernandez, pagato 80 milioni in questa sessione di mercato.

Sané sarà anche il tedesco più pagato di sempre, superando il suo stesso record. Il classe ’96, infatti, era stato pagato per 50 milioni dal Manchester City nell’estate del 2016, quando i citizens lo prelevarono dallo Schalke 04.

Sané ha sempre ammesso di voler andare via da Manchester e lo stesso Bayern Monaco ha confermato l’esistenza di una trattativa nelle passate settimane. Tuttavia, il Bayern ha pubblicato un post su twitter indicando come non vere le voci sull’affare fatto. Sarà ufficiale fra qualche ora?

La top 5 dei tedeschi più costosi di sempre

Giocatore Da/A Costo Leroy SANÉ (2016) dallo Schalke 04 al Manchester City 50,5 milioni Mesut ÖZIL (2013) dal Real Madrid all'Arsenal 47 milioni Mario GÖTZE (2013) dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco 37 milioni Mario GÓMEZ (2009) dallo Stoccarda al Bayern Monaco 30 milioni Miroslav KLOSE (2007) dal Werder Brema al Bayern Monaco 15 milioni