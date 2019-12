Schick entra e segna, l'ex Roma costringe al pareggio il Dortmund: 3-3 tra Borussia e Lipsia

Che partita a Dortmund, ma il Borussia non riesce ad accorciare sulla vetta della classifica. In testa ci resta il Lispia, in attesa che giochi il Borussia Mönchengladbach, dopo il pirotecnico 3-3 del Signal Iduna Park. E dire che il primo tempo dei gialloneri era stato convincente, ma due errori grossolani di Bürki e Brandt hanno rilanciato le quotazioni della squadra della Red Bull. Ci pensa Werner con una doppietta, poi entra e segna Patrik Schick, al suo secondo gol consecutivo in Bundesliga, il terzo da quando è arrivato al Lipsia. Il ceco prova a riscattarsi così in Germania dopo tutto quello che è accaduto a suo sfavore alla Roma. Le medie sono buone: 3 gol in 6 partite, anche se il Lipsia dovrà sborsare circa 28 milioni - la prossima estate - per riscattarlo dai giallorossi.

Tabellino

Borussia Dortmund-RB Lipsia 3-3

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Akanji, Hummels, Zagadou; Hakimi, Weigl, Brandt, R.Guerreiro (84’ Schulz); T.Hazard, Reus, Sancho (71’ Piszczek). All. Lucien Favre

RB Lipsia (4-3-1-2): Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer (70' Sabitzer), Demme, Laimer; Forsberg (46' Nkunku); Y.Poulsen (62' Schick), Werner. All. Julian Nagelsmann

Marcatori: 23' Weigl (B), 34' Brandt (B); 47' e 53' Werner (L); 55' Sancho (B); 78’ Schick (L)

Arbitro: Tobias Stieler

Ammoniti ed Espulsi: nessuno

Cronaca

Il Borussia Dortmund controlla il gioco nel primo tempo e al 23’ trova il gol del vantaggio con il destro da fuori di Weigl, anche se la risposta di Gulácsi è tutta da ridere. Poco dopo arriva anche il raddoppio, con una bellissima giocata di Brandt lanciato nello stretto da Sancho.

Brandt - Borussia Dortmund-RB Leipzig - Bundesliga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Sembra tutto in discesa per il Dortmund, ma la partita si riapre in avvio di ripresa, grazie all’uscita maldestra di Bürki che consegna l’assist a Werner. L’attaccante classe ’96 trova anche il pareggio, questa volta lanciato dall’avversario Brandt. Insomma, è un Dortmund che ne combina di ogni in fase difensiva. In contropiede il Dortmund ritrova il vantaggio con Sancho, servito da Marco Reus, ma arriva il clamoroso 3-3 con il neo entrato Patrik Schick.

Il Tweet

Un regalo di natale questa partita: anche i portieri hanno regalato tanto...

Il migliore

Timo WERNER - Non aveva mai segnato al Signul Iduna Park e questa volta trova un’incredibile doppietta. Sì perché sfrutta i regali di natale, inaspettati, di Bürki e Brandt e rimette in piedi una partita che sembrava persa.

Il peggiore

Emil FORSBERG - Tra le linee non funziona, non riesce a lanciare il duo Poulsen-Werner. Nagelsmann decide così di cambiare modulo all’intervallo, togliendo proprio lo svedese che non ha brillato nei primi 45 minuti.