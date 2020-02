Schick trascina il Lipsia in vetta (in attesa del Bayern). Piatek, un assist che vale tre punti

Ancora spettacolo nella Bundesliga più avvincente degli ultimi anni. Dopo il poker del Dortmund all’Eintracht nell’anticipo di venerdì sera, la capolista Lipsia di Julian Nagelsmann torna a macinare punti contro il Werder Brema dopo tre passi falsi di fila (due pareggi e una sconfitta). Alla Red Bull Arena partita in ghiaccio già nel primo tempo grazie ad un gol e un assist per Dani Olmo dell’ex giallorosso, Patrik Schick. Nella ripresa tris firmato dal difensore francese Nordi Mukiele. I Tori Rossi allungano in vetta a + 2 dal Bayern Monaco, impegnato domani a Colonia.

In chiave Champions successo fondamentale del Bayer Leverkusen sul campo dell’Union Berlino. Il Bayer scavalca il Monchengladbach, in attesa del posticipo delle 18:30 contro il Fortuna Dusseldorf. Nella capitale tedesca va in scena una partita spettacolare, interrotta per qualche minuto nella seconda frazione per fumogeni in campo. Decide una rete al 94’ di Ballarabi che beffa Gikiewicz sul primo palo e sigilla il risultato sul 3-2. Stesso risultato con il quale il Wolfsburg regola l’Hoffenheim grazie a una tripletta dell’attaccante olandese Wout Weghorst.

L’Hertha Berlino di Piatek fa un altro passo verso la salvezza centrando la vittoria per 2-1 contro il fanalino di coda Padeborn. Dopo il botta e risposta tra l’ex City Boyata e Srbeny, il polacco, arrivato da Milano a gennaio, ispira il gol vittoria di Cunha con un rimpallo-assist di ginocchio fortunoso. Primo successo in panchina per Alexander Nouri, subentrato in settimana al dimissionario Jurgen Klinsmann: la sua squadra ora è a +9 dalla zona calda. Chiude il programma pomeridiano l’1-1 tra Augsburg e Friburgo.