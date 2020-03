Se André Silva piange, Piatek non ride: frena il Lipsia, ora il Bayern può scappare

Qualora il Fortuna Dusseldorf domani vincesse contro il Magonza per Eintracht Francoforte e l'Hertha Berlino si metterebbe malissimo perché il gap sulla zona retrocessione della Bundesliga si ridurrebbe a quel punto a sole quattro attaccature. Giornata nefasta per l'Eintracht di André Silva: Aquile sconfitte 4-0 in casa di un Bayer Leverkusen trascinato da un super Paulinho (doppietta e assist per il promettente brasiliano classe 2000 al primo gettone da titolare in Germania). Alla festa del gol si iscrivono poi per le Aspirine il solito Bellarabi e il gioiellino Kai Havertz.

Non va molto meglio all'ex attaccante del Milan Krzysztof Piątek, incappato con il suo Hertha Berlino in un deludente pari interno per 2-2 contro il Werder Brema; avvio shock per i berlinesi che al sesto minuto di gioco si ritrovano già sotto di due reti nel punteggio per effetto delle marcature di Sargent e Klaassen. Sono Stark e Cunha a salvare la baracca tra prima e seconda frazione. Per Piatek non c'è gloria: né gol né assist per il polacco.

Giornata uggiosa anche per il Lipsia seconda forza della classifica, bloccato in casa sullo 0-0 dal Wolfsburg. Niente aggancio al Bayern Monaco capolista in solitaria, dunque: la squadra di proprietà Red Bull rischia di ritrovarsi a -5 con possibile sorpasso dalla retrovie del Borussia Dortmund di bomber Haaland, peraltro. Pomeriggio di polveri bagnate per Patrik Schick e compagni: nemmeno gli ingressi di Dani Olmo e Timo Werner all'ora di gioco sono serviti a scuotere l'impasse, per la disperazione di mister Nagelsmann.