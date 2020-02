Segna sempre Haaland e il Dortmund trova la goleada: 4-0 Borussia all'Eintracht

Ancora una volta Haaland (al suo ottavo gol in Bundesliga), ma è tutto il Dortmund che gira a meraviglia contro l’Eintracht. I gialloneri si ritrovano dopo il clamoroso ko di Leverkusen e provano a ripartire in classifica, portandosi a -1 dal Bayern Monaco che occupa la vetta della classifica. Partita senza storia contro la squadra di André Silva: a segno Piszczek, Sancho, Haaland e Guerreiro.

Cronaca

Il Dortmund attacca, ma non trova il gol del vantaggio con Trapp che prova in qualche modo ad opporsi. Al 33’ arriva però l’1-0 per i padroni di casa, con il sinistro di Piszczek dopo lo scarico di Hakimi. In avvio di ripresa c’è il raddoppio, meritato, per la squadra di Favre, grazie alla solita azione in velocità di Sancho che rientra sul destro e supera Trapp dopo il passaggio iniziale di Witsel. Poi arriva anche la goleada con il gol di Haaland sull’assist di Hakimi e il sinistro da fuori di Guerreiro che fissa il risultato sul 4-0.

Tabellino

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 4-0

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Witsel, Emre Can (64' Dahoud), Guerreiro; Sancho (75' G.Reyna), Haaland (79' Götze), T.Hazard. All. Lucien Favre

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; A.Touré, Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Ilsanker, Rode (78' D.Sow); Chandler, Gacinovic (46' Dost), Kostic; André Silva (82' Paciência). All. Adolf Hütter

Marcatori: 33' Piszczek (B), 49' Sancho (B), 54' Haaland (B), 74' Guerreiro (B)

Arbitro: Bastian Dankert

Ammoniti: 22' Chandler

Espulsi: nessuno