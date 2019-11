Tonfo del Bayern in casa! A Monaco passa il Bayer Leverkusen grazie a super Bailey

Crollo del Bayern Monaco che in casa perde contro il Leverkusen per 2-1 nella gara valida per la 13esima giornata della Bundesliga. Ospiti in vantaggio con l'attaccante giamaicano classe 1997 Leon Bailey al decimo minuto di gioco; Thomas Mueller porta il Bayern in parità al 34esimo ma appena un minuto dopo nuovo vantaggio del Leverkusen con Bailey a suggellare la doppietta personale. Il Bayern è ora quarto in classifica a tre punti dal Lipsia capolista della Bundesliga: già tre le sconfitte in campionato per i Roten!

Detto del big match fra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, vincono Borussia Dortmund e RB Lipsia nella 13/a di Bundesliga. I gialloneri, avversari dell'Inter in Champions League, espugnano il campo dell'Hertha Berlino per 2-1 con le reti di Sancho e Hazard Jr nel primo tempo. Espulso Hummels. Dortmund sempre quinto in classifica a -4 dalla vetta occupata ora dal Lipsia che espugna per 3-2 il campo del Paderborn. In gol anche l'ex Roma Schick. Nelle altre due gare del pomeriggio, 1-1 in Colonia-Augusta e Hoffenheim-Dusseldorf.