Cabrini: "Bisogna sempre restare con i piedi per terra, nel Mondiale può succedere di tutto"

Si aspettava un inizio così, con due vittorie in due partite e la qualificazione agli ottavi?

Per come si era prospettato il girone c'era fiducia nel passaggio del turno, poi vincerlo o meno quello che conta è andare agli ottavi.

Ma lei che conosce bene le ragazze, dove può arrivare questa Italia?

Le ragazze sono cresciute molto, ormai fanno parte di squadre professioniste come Juventus, Fiorentina e Roma, questo ha permesso loro di lavorare in maniera differente rispetto a qualche anno fa sia sotto l'aspetto tecnico che fisico. Ora devono rimanere con i piedi per terra perchè dagli ottavi in avanti ci sono squadre, non dico più forti, ma che hanno qualche anno di vantaggio rispetto a noi.

Come giudica il lavoro della sua erede il ct Bertolini?

E' chiaro che quando hai a disposizione un gruppo affiatato di ragazze il lavoro e i risultati vengono, ma ripeto: bisogna sempre restare con i piedi per terra perchè nel Mondiale può succedere di tutto.

Da giorni si parla di un passaggio al professionismo per le ragazze, ma serve una riforma normativa. Lei come la pensa?

" E' il momento giusto per dare impulso a tutto lo sport femminile, perchè non c'è soltanto il calcio ma anche altre discipline seguitissime ma che sono ancora dilettantistiche. E' giusto che ci sia questa possibilità, soprattuto con l'avvento dei club maschili poi, credo che nel calcio sia giunto il momento per dare un supporto maggiore a tutto il movimento. "

" "

Dalla Nazionale femminile, a quella maschile passando per l'Under 20 e l'Under 21 che inizia oggi la caccia all'Europeo. C'è una rinascita del calcio italiano?

C'è stata una crescita, ma è chiaro che questa può essere produttiva solo quando arrivano i risultati. Ora finalmente stanno arrivando, ma è importante che poi arrivino anche nei momenti decisivi quando ti scontri con realtà dello stesso livello o superiori. A quel punto puoi veramente dire che il percorso si è compiuto, per ora siamo solo all'inizio e c'è ancora da lavorare molto.

Da ex bandiera della Juventus, conoscitore dell'ambiente, cosa ne pensa dell'arrivo di Sarri sulla panchina bianconera?

Mi auguro che faccia bene. La Juventus è un ambiente che devi gestire e saper accettare, per il fatto che è vincente e quindi anche tu devi esserlo. Questa è la prima caratteristica che devono avere i giocatori e gli allenatori che arrivano a Torino. E' normale che la società nella scelta di Sarri si aspetti anche dei grandi risultati.