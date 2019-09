Cagliari, Nainggolan ai box: problema al polpaccio sinistro

I giocatori del Cagliari proseguono la preparazione in vista della trasferta di domenica a Parma. Allenamento mattutino nel Centro sportivo di Asseminello, che ha visto il rientro in gruppo dei calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive nazionali: Ionita, Walukiewicz e Nandez hanno svolto un lavoro defaticante. Dopo una fase iniziale di attivazione tecnica a coppie, la squadra si è concentrata sulle esercitazioni a reparti, finalizzate ad affinare la fase difensiva. Chiusura con la partitella a campo ridotto sui settanta metri. Di nuovo in gruppo Ceppitelli, Lykogiannis e Mattiello, ai box Nainggolan: il centrocampista non si è allenato per un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club.