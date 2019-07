Calcio, 282 arresti in Francia dopo vittoria dell'Algeria sulla Nigeria

Parigi, 15 lug. (LaPresse/AFP) - 282 persone sono state arrestate in Francia dopo disordini in seguito alla qualificazione della squadra di calcio algerina per la finale della Coppa d'Africa. Lo riferisce il ministero dell'Interno. I festeggiamenti in cui si sono verificati i disordini hanno coinvolto tutto il paese dopo che l'Algeria ha battuto la Nigeria per 2-1 in semifinale.