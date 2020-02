Colpo esterno dell'Union Berlino a Francoforte (2-1) nella gara valida per la 23/a giornata di Bundesliga. Succede tutto nella ripresa: Andersson sblocca il risultato al 4', poi gli ospiti raddoppiano al 22' grazie all'autorete di N'Dicka. Al 34' l'Eintracht accorcia le distanze con un altro autogol, quello di Hubner, ma il risultato non cambia più. L'Union sale così a 29 punti scavalcando in classifica proprio il club di Francoforte, fermo a 28.