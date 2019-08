Calcio, Champions donne: Juve pesca Barcellona, Fiorentina con Arsenal

Sorteggio non fortunato per Juventus e Fiorentina nei sedicesimi della Champions League femminile. Le bianconere hanno pescato nell'urna il Barcellona, finalista lo scorso anno, per la Fiorentina l'ostacolo sarà l'Arsenal. Il Lione campione in carica e vincitore delle ultime quattro edizioni affronterà le russe del Ryazan. Andata in programma l'11-12 settembre, ritorno il 25-26 settembre.