Calcio, China Cup: Cannavaro ancora ko, Cina-Uzbekistan 0-1

Seconda partita e seconda sconfitta per Fabio Cannavaro sulla panchina della nazionale cinese. Nella finale per il 3° posto della China Cup a Nanning, infatti, la Cina è stata sconfitta per 1-0 dall'Uzbekistan. Il gol porta la firma di Shomurodov al 35'. L'ex Pallone d'Oro, capitano dell'Italia campione del Mondo nel 2006, ha preso il posto di Marcello Lippi come ct della Cina ad interim dopo la Coppa d'Asia.