Calcio, Deschamps allenatore dell'anno per France Football

Il ct della Francia Campione del Mondo in Russia Didier Deschamps è stato eletto miglior allenatore dell'anno da una giuria di France Football. Nel corso di una lunga intervista al magazine francese in cui ha ripercorso la parabola che ha portato les Blues al titolo mondiale, l'ex tecnico della Juventus ha parlato anche del suo futuro: "Non un piano per la mia carriera. Non ne ho mai avuto uno. Sono soddisfatto di quello che sto facendo ora. Grazie alla mia prima vita da giocatore che mi ha dato una forma di libertà, so che la mia prossima vita sarà sempre bella".