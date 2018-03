Calcio, Europeo U19 Fase élite: Brignola gol, Italia-Rep.Ceca 1-1

Ipotecata la qualificazione alla Fase finale dell’Europeo nelle prime due gare grazie ai successi con Grecia e Polonia, la Nazionale Under 19 archivia l’ultimo impegno della Fase élite pareggiando 1-1 con la Repubblica Ceca. Allo stadio ‘Friuli’ di Udine gli Azzurri trovano il vantaggio in apertura con Enrico Brignola, che conferma le qualità messe in mostra in Serie A con la maglia del Benevento togliendosi la soddisfazione di realizzare la sua prima rete con l’Under 19, ma nel finale Sipek segna il gol che impedisce all’Italia di chiudere il girone a punteggio pieno.