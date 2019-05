Nonostante avesse un altro anno di contratto, Carolina Morace non sarà più l’allenatrice del Milan femminile: l’ANSA rivela che tra le parti c’è stato un divorzio consensuale sancito da un comunicato ufficiale che ha sancito la fine del rapporto quando il tecnico rossonero aveva un altro anno di contratto.

Il Milan, infatti che aveva rilevato il titolo del Brescia, aveva scelto nella scorsa estate Morace come tecnico della prima squadra femminile (scelta fatta da Marco Fassone), ed in quest’annata le rossonere sono giunte terze in campionato dietro Juventus e Fiorentina, spingendosi fino alle semifinali di Coppa Italia.

Ora arriva la dichiarazione congiunta nella quale le parti “comunicano l’interruzione del rapporto professionale relativo all’incarico di allenatore della squadra femminile. Il Club ringrazia Carolina per l’impegno e la serietà profusi nel corso della prima stagione rossonera nel campionato di Serie A“.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Claudio Bosco LPS