Calcio femminile, Champions League 2019-2020: Arsenal-Fiorentina 2-0

Dopo il 4-0 del “Franchi” di Firenze, la Fiorentina di Antonio Cincotta perde il match di ritorno dei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League 2019-2020 contro l’Arsenal. Su rettangolo verde britannico le viola si sono dovute arrendere alla formazione allenata da Joseph Montemurro che, anche in quest’occasione, ha messo in evidenza la grande differenza sotto il profilo tecnico e fisico.

21-4 il computo dei tiri in porta in favore delle padrone di casa e il possesso di palla a vantaggio della compagine inglese (55% contro il 45% delle viola) sono solo alcuni dei dati in favore di Vivianne Miedema e compagne. Un gol per tempo dunque in favore dell’Arsenal: a sbloccare il risultato è Kim Little su rigore al 43′, suggellando la superiorità delle ragazze di Montemurro. Le gigliate provano a tenere botta ma poi arriva il raddoppio siglato al 75′ dalla citata Miedema che si conferma autentica bestia nera delle formazioni italiane, ricordando anche quanto avvenuto nei Mondiali 2019 in Francia. Sullo score di 2-0, dunque, termina il match in terra londinese e per la Fiorentina c’è il saluto ufficiale dalla competizione, che già era stato dato dopo il match dell’andata, tenuto conto del passivo.

