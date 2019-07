Calcio femminile, FIFA: Bertolini candidata a premio miglior allenatore

Milena Bertolini è tra i 10 allenatori di una squadra femminile candidati ai ‘The Best Fifa Football Awards’. La ct della Nazionale Femminile, che lo scorso giugno ha portato l’Italia ai Quarti di finale del Mondiale francese, è stata inserita nella ‘top ten’ da una giuria di esperti in base ai risultati raggiunti nell’ultima stagione. Dei 10 allenatori candidati al premio, i 3 finalisti saranno scelti sul sito della Fifa dai tifosi, il cui voto sarà ponderato con quello degli altri membri chiave della comunità calcistica: giornalisti, allenatori delle squadre nazionali e capitani.

Il vincitore sarà reso noto in occasione dei ‘Best Fifa Football Awards’ che si terranno a Milano il 23 settembre. Gli altri nove candidati al premio di miglior allenatore di una squadra femminile sono la ct degli Stati Uniti campioni del Mondo Jill Ellis, la ct delle vicecampionesse mondiali dell’Olanda Sarina Wiegman, i ct di Inghilterra e Svezia, Phil Neville e Peter Gerhardsson, il tecnico della Nazionale Under 20 giapponese Futoshi Ikeda, l’allenatrice dell’Under 17 della Spagna Antonia Is, il tecnico dell’Arsenal Joe Montemurro, il tecnico del Lione Reynald Pedros e l’allenatore del North Carolina Courage Paul Riley.