Calcio femminile, Jillian Ellis lascia la panchina degli USA: "È stato l'onore di una vita"

Dopo essere entrata nella storia vincendo due Mondiali consecutivi, Jillian Ellis ha scelto di lasciare la panchina della nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti. La CT delle “Stars and Stripes” è reduce dal trionfo nella rassegna iridata in Francia, grazie al quale ha eguagliato il record di Vittorio Pozzo, che aveva vinto due Coppe del Mondo di fila (1934 e 1938) sulla panchina azzurra. Ellis lascia dopo cinque anni, in cui ha collezionato complessivamente 102 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte.

Queste le parole di Ellis riportate da un comunicato della federazione statunitense: “L’opportunità di allenare questa squadra e lavorare con queste donne fantastiche è stato l’onore di una vita. Voglio ringraziarle per il loro impegno non solo per aver vinto i Mondiali ma anche per aver aumentato il profilo di questo sport a livello globale e per essere fonte d’ispirazione. Voglio ringraziare sinceramente anche tutto lo staff con cui ho avuto il privilegio di lavorare: sono professionisti eccellenti e persone ancora migliori. E infine, voglio ringraziare la Federazione per il supporto e gli investimenti in questo programma, così come tutte le ex giocatrici, allenatori e colleghi che hanno svolto un ruolo importante in questo viaggio”.

