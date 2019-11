Calcio, Iniesta: "Un giorno mi piacerebbe fare l'allenatore"

"Mi piacerebbe fare l'allenatore, ma ci sono tante cose che possono piacere e poi se ne fanno altre". Così Andres Iniesta, intervistato da Marca, parla di un suo possibile futuro in panchina al termine della carriera da calciatore. "Al momento penso solo a giocare, almeno finchè la voglia e l'entusiasmo restano. Poi vedremo però sì, è qualcosa che potrei provare", ha aggiunto l'ex centrocampista del Barcellona ora in forza ai Vissel Kobe in Giappone. Xavi non esclude di seguire le orme dell'amico ed ex compagno al Barça Xavi, passato proprio dal campo alla panchina. "Ci sono stati casi di tecnici che non hanno avuto esperienza nella Liga e poi hanno fatto benissimo. L'importante è avere le idee chiare - dice Iniesta - sapere quello che si vuole e trasmetterlo. E bisogna avere un gruppo di giocatore che sappiano metterlo in atto".