Il destino si scrive da piccoli: l'Ajax Under 17 batte di nuovo la Juventus in Future Cup

E' partita anche quest'anno la future Cup, un torneo amichevole internazionale giovanile organizzato dall'Ajax e che ospita le squadre Under 17 più forti del panorama europeo e internazionale. La finale dello scorso anno fu tra l'Ajax stesso e la Juventus e finì 2-0 per i padroni di casa.

Nel segno di Ünüvar

Quest'anno, nel match inaugurale, la storia si ripete, così come si ripete traslata di qualche categoria la sfida di Champions League appena disputata ai quarti di finale: è di nuovo Ajax-Juventus, è di nuovo vittoria per i baby lancieri e ancora una volta il nome da fare è quello di Naci Ünüvar.

Nella sfida dello scorso anno, l'attaccante olandese realizzò la doppietta della vittoria, questa volta si rende di nuovo decisivo con il gol che determina il puteggio.

Un destino che si scrive da piccoli

Guardando l'azione del gol, è inevitabile notare come già da giovani i ragazzi dell'Ajax siano abituati a movimenti rapidi, scatti fulminei in avanti, tagli e azioni efficaci. Sembra quasi di vedere i loro "omologhi" della prima squadra nella stessa situazione di martedì scorso all'Allianz Stadium. Questo è il segnale che il modo di giocare a calcio conta molto da come lo si pratica già da piccoli: se si muovono così in Under 17, non c'è da stupirsi che poi lo facciano anche nelle categorie superiori. Il calcio italiano dovrebbe osservare meglio e fare tesoro di questi preziosi spunti.