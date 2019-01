Il manager di Maradona: "Allarme rientrato, ma dovrà effettuare un intervento"

"Diego già da una settimana faceva dei controlli per il bypass gastrico, che va seguito con gli anni. Nei prossimi giorni Diego dovrebbe sottoporsi ad un'operazione di ernia iatale. I controlli di ieri hanno dato questo esito che già sapevamo".

Stefano Ceci, amico personale e manager di Diego Maradona, chiarisce sulle condizioni fisiche del 'Pibe' che ieri è stato ricoverato per alcune ore in ospedale a Buenos Aires a causa di una emorragia gastrica. "Doveva partire a giorni per il Messico, ma la sua partenza è stata posticipata per qualche giorno. Non è niente di grave. Allarme rientrato", ha spiegato ai microfoni di Radio Marte. "Stasera io partirò per l'Argentina, lunedì o martedì dovrebbe essere operato", ha aggiunto Ceci.