A quattro mesi dal suo addio, Marcello Lippi torna alla guida della Nazionale cinese. Lo annuncia la CFA, la federcalcio cinese.

" Con Lippi la squadra ha mostrato uno spirito combattivo positivo e tenace - si legge in una nota - Crediamo che nei giorni a venire, sotto la guida di Lippi e del suo staff, la nazionale maschile possa avere un grande impatto sui sogni Mondiali "

Il ritorno dell'ex ct azzurro dopo la parentesi Fabio Cannavaro, selezionatore e contemporaneamente tecnico del Guangzhou campione di Cina, è stato ben accolto dai tifosi e dai media locali, che auspicano che con l'esperienza dell'ex allenatore della Juventus la Cina possa qualificarsi per la seconda volta nella sua storia a una Coppa del Mondo. L'unica apparizione risale alla rassegna in Giappone e Corea del 2002, chiusa senza punti e senza gol segnati.

Con Cannavaro in panchina la Cina ha perso le partite contro Thailandia e Uzbekistan. Lippi aveva lasciato la guida della nazionale cinese decidendo di non rinnovare il contratto dopo l'eliminazione ai quarti della Coppa d'Asia contro l'Iran (3-0) arrivata a fine gennaio. La Cina si trova al 74° posto nel ranking Fifa, appena sopra Capo Verde, la cui popolazione è di 550000 persone, rispetto agli 1,4 miliardi della Cina. Secondo la stampa locale la Cina verserà tra i 23 e i 27 milioni di dollari all'anno all'allenatore di Viareggio. La prima partita di Lippi con la nazionale cinese è in programma il prossimo 7 giugno con le Filippine, seguita da un'altra amichevole casalinga, quattro giorno più tardi, con il Tagikistan. Il girone di qualificazione per la Cina al Mondiale in Qatar inizierà a settembre.