Maradona ricoverato in ospedale per un'emorragia gastrica

In questi giorni si era speculato molto sul possibile futuro di Diego Armando Maradona, non si parlava più di lui già da qualche tempo ed ecco che prontamente il Pibe de Oro ritorna al centro dell'attenzione, purtroppo per l'ennesimo problema di salute.

Ricoverato per emorragia gastrica

Secondo quanto riportano i media sudamericani, infatti, il tecnico argentino è ricoverato in un ospedale di Olivos, nella zona di Buenos Aires. Si era recato in Argentina per un check up completo già pianificato, visto che la Federcalcio messicana esige dagli allenatori un certificato di buona salute, ma dagli esami effettuati è emersa un'emorragia gastrica e così i medici hanno preferito trattenerlo in osservazione. Dopo una gastroscopia, infatti, è stata rilevata una piccola emorragia che però, fortunatamente, non sarebbe grave. Anzi, come è stato riferito dall'entourage dell'ex calciatore al quotidiano argentino Clarin, di "niente dell'altro mondo". Insieme a Maradona ci sono le figlie Giannina e Jana e il figlio italiano Diego Junior.

Il battesimo del nipote

E nonostante gli anni burrascosi passati (con successo) a farsi riconoscere nonostante fosse un figlio illegittimo, Diego Junior si trova al capezzale del padre perché nella giornata di sabato il figlio di Diego Junior (e quindi nipotino di Diego Senior) Diego Matias sarà battezzato e quindi il nonno, se sarà dimesso dall'ospedale, parteciperà alla cerimonia.

I Dorados di Sinaloa lo aspettano

Nella giornata, prima di questa notizia, era arrivata la voce dal suo agente, a proposito della decisione di rimanere ai Dorados di Sinaloa, in Messico, anche per la prossima stagione. Cambierà però lo staff tecnico e l'annuncio del legale è arrivato tramite un tweet (in cui appunto si parlava degli esami medici di routine). Se tutto andrà bene, quindi, dopo le dimissioni dall'ospedale ci sarà il battesimo a Nordelta e poi il ritorno in Messico.