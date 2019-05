Pagellone, il meglio e il peggio del calcio estero: una Premier spaziale, nuovo harakiri del Monaco

Voto 10... Al Manchester City, campione di Inghilterra (ma anche al Liverpool)

All'inizio del girone del ritorno hanno messo la freccia e salutato la concorrenza, intraprendendo un viaggio che ha appassionato il mondo intero. Standing ovation per Manchester City e Liverpool per il duello concluso solamente negli ultimi 90' di Premier League per il titolo di campioni d'Inghilterra. Alla fine, per un solo punto (a quota 98) ha avuto la meglio la formazione di Pep Guardiola, che ha vinto (per giunta in rimonta) 4-1 ll'AmEx Stadium di Brighton e, come l'anno scorso, ha chiamato ai festeggiamenti tutti i componenti dello staff: dal suo assistente al magazziniere, perché le vittorie devono essere democraticamente condivise. Peccato per Jürgen Klopp: anche il suo Liverpool avrebbe meritato la gioia finale. Si dovrà "consolare" con la finale di Champions League, conquistata con la straordinaria rimonta contro il Barcellona. Certo che, però, non vincere un campionato dopo aver collezionato 97 punti, deve bruciare parecchio...

Voto 9... All'Ajax, virtualmente campione d'Olanda

Lancieri a un passo dal titolo d'Olanda. Dopo la cocente delusione patita in Champions con la rimonta del Tottenham, l'Ajax vince 4-1 in rimonta contro l'Utrecht e balza a +3 sul Psv che cade incredibilmente (1-0) contro l'AZ Alkmaar. La concomitanza di risultati, per il team di ten Hag, significa trionfo virtuale a 90' dal termine della Eredivisie: in caso di eventuale arrivo a pari punti, infatti, in Olanda vale come primo criterio la differenza reti. E l'Ajax vanta 14 gol in più del PSV...

Dusan Tadic of Ajax celebrates with his team mates after scoring his team's fourth goal from the penalty spot during the Eredivisie match between Ajax and Utrecht at Johan Cruyff Arena on May 12, 2019 in Amsterdam, NetherlandsGetty Images

Voto 8... Ai tifosi del Club León

Bastono le immagini per capire con quanto trasporto e quanta passione venga vissuto il calcio in Messico. Queste qui sotto fanno riferimento ai tifosi del Club León dell'ex Frosinone Joel Campbell. Festa per la vittoria del campionato? No, per la vittoria dei quarti di finale della poule scudetto nel doppio confronto col Tijuana...

Voto 7... A Paolo Tramezzani, campione a Cipro con l'Apoel Nicosia

D'accordo, siamo a Cipro e sulla panchina del club più titolato del paese isolano, ma un campionato vinto è sempre un campionato vinto. E può goderselo, eccome, mister Paolo Tramezzani, che ha saputo mettere insieme un collettivo perfetto, una multinazionale trascinata dalle reti di capitan Nuno Morais, classe 1984, centrocampista lusitano goleador, cresciuto nel Chelsea (portato da José Mourinho) ma cipriota d'adozione, essendosi trasferito all'Apoel nel 2007. In rosa, anche l'attaccante ungherese ex Palermo Norbert Balogh. Ora, per Tramezzani, l'obiettivo è la qualificazione ai gironi di Champions League.

Voto 6... All'approdo storico in Football League del Salford City

Solo 6? Già, perché a dispetto degli enormi investimenti per un campionato come la National League (l'ex Conference, la quinta serie inglese), la storica qualificazione in League Two è arrivata solamente attraverso i playoff con la vittoria in finale contro il Fylde in seguito al primo posto del blasonato Leyton Orient. E perché citiamo proprio il Salford City? Perché è la squadra, alle porte di Manchester, dei "Ragazzi del '92": insieme all'imprenditore di Singapore Peter Lim (azionista al 40%), possiedono il 10% a testa i vari Phil e Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs e David Beckham. E quel Manchester United lo ricorda pure con le maglie rosse griffate "Umbro". La salita dalle lower leagues continua: oggi si festeggia, per la prima volta nella storia del club, l'approdo nel calcio professionistico. Domani?

Voto 5... Alla favola Getafe che rischia di non avere il lieto fine

Questa volta il Valencia evita tonfi deleteri e batte al Mestalla (in rimonta) 3-1 l'Alavés. Una vittoria importantissima per la band di Marcelino, che aggancia al quarto posto il Getafe, sconfitto 2-0 il Barcellona. A 90' dal termine della Liga, Valencia in vantaggio grazie agli scontri diretti a favore.

Barça-GetafeGetty Images

Voto 4... Alla Polizia di Monaco di Baviera

D'accordo che fare i conti nelle ultime giornate di campionato può, talvolta, risultare complicato. Ma è stato del tutto avventato il tweet di congratulazioni della Polizia di Monaco di Baviera al Bayern "per la conquista del Meisterschale" al termine del penultimo turno di Bundesliga. Tutto questo dopo lo 0-0 di Lipsia della band di Niko Kovac e la contemporanea vittoria (3-2 contro il Fortuna Düsseldorf) con cui il Borussia Dortmund si è rifatto sotto a +2 a 90' dalla fine dei giochi. Il tweet, ovviamente, è stato prontamente cancellato.

Voto 3... Al Monaco del principato, che torna a temere la retrocessione in Ligue 2

Circa un mese fa sembrava che mister Leonardo Jardim avesse messo una pezza alla disastrosa stagione del Monaco, evitando i discorsi retrocessione. Tornati, invece, più attuali che mai dopo il pessimo bilancio ottenuto nelle ultime 4 gare di campionato: un solo punto conquistato e sconfitte contro PSG, Saint Etienne e Nîmes. Radamel Falcao e compagni, ora, dovranno vedersela col Caen, con cui è appaiata al terzultimo posto a 33 punti e che sta invece vivendo un momento entusiasmante (3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4). Occhio, a due giornate dal termine, anche al Digione, terzultimo a quota 31. E dire che, appena due anni fa, Jardim e i monegaschi festeggiavano il titolo di Francia...

Voto 2... Al Melbourne Victory di Honda

Figuraccia, nei playoff scudetto della A-league, del Melbourne Victory dell'ex Milan Keisuke Honda (alla sua ultima partita in Australia), sconfitto con un roboante 6-1 dall'ex squadra di Alessandro Del Piero Sydney Fc, in cui oggi l'ex Fiorentina, Empoli e Como Joshua Brillante è titolare fisso. Se non altro, il centrocampista giapponese ha firmato, al 91', il cross per l'ex PSV Ola Toivonen. A giocarsi in finale il titolo del paese oceaniano saranno Sydney e Perth Glory.

Voto 1... Alla nuova divisa del Barcellona

Se la Juventus toglie di mezzo le strisce, per la maglietta 2019-2020 lo fa anche il Barcellona che abbraccia... gli scacchi. Va bene tutto, ma gli scacchi blaugrana proprio no.

Voto 0... Al finale inglorioso del Manchester United e, soprattutto, a questo ragazzo qua

Finale inglorioso per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær, sconfitto in casa 2-0 dal già retrocesso Cardiff City. La squadra, dopo "aver mollato il colpo" più o meno in coincidenza dell'eliminazione in Champions per mano del Barcellona, ha chiuso così al sesto posto, buono solo per l'approdo in Europa League. Sugli spalti di Old Trafford, però, c'è chi ha fatto peggio, un tizio che indossava la maglia numero 7 dei Red Devils non Best, Cantona, Beckham o Cristiano Ronaldo. Ma di... Sergio Agüero, cannoniere del City, che in quel momento stava festeggiando il titolo di campione d'Inghilterra. Genio del male? Oppure Agüero è lo stesso cognome del tifoso dello United in un incredibile caso di omonimia? Sarà il quesito della settimana delle trasmissioni di calcio d'Oltremanica.