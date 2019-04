Nuovo aggiornamento per quanto riguarda il Ranking FIFA, la classifica dedicata alle nazionali di calcio di tutto il mondo. Il Belgio resta in testa: 1737 punti davanti alla Francia campione del mondo con 1734 punti e al Brasile con 1676. L’Italia di Roberto Mancini, viste le ultime buone uscite a livello continentale, guadagna una posizione e si assesta in 17esima piazza, con 1550 punti.

Ranking FIFA 2019 (4 aprile)

Belgio 1737

Francia 1734

Brasile 1676

Inghilterra 1647

Croazia 1621

Uruguay 1613

Portogallo 1607

Svizzera 1604

Spagna 1601

Danimarca 1586

Argentina 1580

Colombia 1573

Germania 1570

Svezia 1567

Cile 1559

Olanda 1554

Italia 1550

Messico 1549

Galles 1539

Polonia 1535

