Rivaldo in Marocco: pronta una nuova esperienza da direttore tecnico

No, non è uno scherzo. L’ex giocatore Rivaldo (si, quello che ha militato nel Barcellona e nel Milan, proprio lui) ha deciso di trasferirsi in Marocco per sposare la causa del Chabab Mohammedia, squadra che milita nella terza serie marocchina. Il suo ruolo non sarà quello di giocatore bensì di direttore tecnico con l’arduo compito di riportare in auge una delle società marocchine più gloriose visto il passato pieno di trofei.

Come detto poco sopra, l’ex giocatore brasiliano svolgerà le mansioni di direttore tecnico ma, stando a ciò che afferma il presidente del club Hicham Ait Mena, il progetto pensato attorno al brasiliano sarebbe molto più ampio. L’idea è quella di fare dell’ex calciatore anche l’allenatore della prima squadra per puntare alla promozione in cadetteria ma, al momento il brasiliano è sprovvisto del patentino da allenatore e quindi la situazione resta tutta da monitorare.

Per il vincitore del pallone d’oro 1999, si tratta di un ritorno in Africa. Nel 2012, dopo essere rimasto intrappolato nella lista degli svincolati, accettò, seppur per qualche mese, l’offerta degli angolani del Kabuscorp realizzando una tripletta alla seconda partita disputata dimostrando di non aver mai perso lo smalto dei giorni migliori.

Il Marocco chiama e Rivaldo risponde, riuscirà nell’impresa di riportare in alto il Chaba Mohammedi?

Michael Procopio

