Calcio, Ligue 1: Bordeaux-Marsiglia 2-0

Il Bordeaux ha battuto 2-0 il Marsiglia nell'anticipo della 31/a giornata di Ligue 1. Padroni di casa avanti al 27' con il rigore di Kamano. Il raddoppio nella ripresa, firmato da De Preville al 71'. Girondini che chiudono in dieci per l'espulsione di Pablo che rimedia due gialli in un minuto. Nelle file degli ospiti, 20 minuti per Mario Balotelli entrato nella ripresa. Il Bordeaux sale a 38 punti; il Marsiglia resta quinto a quota 48.