Calcio, Maradona smetisce le illazioni della stampa: "Non ho l'Alzheimer, non sto morendo"

Madrid (Spagna), 21 giu. (LaPresse) - Diego Armando Maradona torna a parlare dei suoi problemi di salute, dopo l'addio ai Dorados de Sinaloa, smentendo le voci circolate in questi giorni legate all'Alzheimer. "La parola Alzheimer è una cavolata. Per il morbo di Alzheimer si muore e io non sto morendo - ha sottolineato il 'Pibe de Oro', come riporta Marca - Vogliono soltanto fare confusione. E a me questa cosa non piace...".