Calcio, Mondiali Under 17 2019: il Brasile batte l'Angola e vince il girone

Nella notte italiana si sono disputate due partite valide per i Mondiali Under 17 di calcio in corso di svolgimento in Brasile. I padroni di casa hanno sconfitto l’Angola per 2-0 e si sono così garantiti il primo posto nel gruppo A a punteggio pieno proprio davanti agli africani, già comunque certi della qualificazione agli ottavi di finale. I verdeoro hanno faticato a imporre il proprio gioco, hanno sbloccato il risultato soltanto al 68′ con Talles Magno e poi al 77′ è arrivato il raddoppio siglato da Gabriel Veron Fonseca de Souza. Nello stesso raggruppamento la Nuova Zelanda ha avuto la meglio sul Canada per 1-0 (Garbett al 27′) e ha concluso al terzo posto con tre punti all’attivo e una differenzaa reti di -3, probabilmente non basterà per essere tra le quattro migliori terze che si qualificheranno agli ottavi di finale.