Calcio, ospedale San Paolo: Pelé resta in osservazione

Pelé è "in buona salute" ma rimane sotto osservazione. Lo ha annunciato l'ospedale Albert Einstein di San Paolo riguardo le condizioni del mito del calcio verdeoro, che per sei giorni è stato ricoverato a Parigi per una grave infezione urinaria. La condizione clinica del 78enne, ricoverato da martedì in Brasile, rimane "stabile. È in buona salute, ha subito esami medici e rimane sotto osservazione", recita il bollettino medico. La struttura ha annunciato ieri che Pelé sarà operato di un calcolo all'uretere "nel corso di questo ricovero, ma una data non è ancora stata determinata".