Calcio, presidente UEFA Ceferin: no ai match nel weekend, troveremo soluzione condivisa

Aleksander Ceferin ha ribadito l'impegno dell'Uefa "nel non giocare partite nelle competizioni internazionali nel fine settimana, ad eccezione della finale di Champions League". L'annuncio arriva al termine del meeting odierno con i presidenti e i segretari generali delle 55 associazioni nazionali che si è svolto a Budapest per discutere il futuro delle competizioni Uefa a partire dal 2024. "E' stato un incontro importante con le nostre federazioni affiliate per avere una loro opinione su come le nostre competizioni dovrebbero essere progettate in futuro - ha proseguito il presidente dell'Uefa - Sono incoraggiato dalla risposta positiva al processo di solidarietà tra le associazioni, con il riconoscimento da parte dei più grandi della necessità di contribuire al beneficio delle nazioni più piccole. Restiamo concentrati sull'obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze del movimento in tutta Europa, non solo nei grandi mercati. Non decideremo nulla senza tener conto dell'opinione di tutti".