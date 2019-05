Calcio, Robben pensa al ritiro dopo addio al Bayern: E' un'opzione

"È un'opzione, ma non so cosa accadrà". Così l'attaccante Arjen Robben parlando della possibilità di smettere di giocare dopo la fine del contratto con il Bayern Monaco. La 35enne ala olandese è destinata a lasciare Monaco dopo 10 anni alla fine della stagione, il suo nome è stato accostato a diversi club come l'Inter e il Groningen. Martedì, in una conferenza stampa a Monaco, Robben ha detto di non sapere ancora cosa farà in futuro. "Sono in ritardo nel prendere una decisione a causa del mio infortunio, volevo prima tornare in campo", ha detto Robben.