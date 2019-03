Calcio, Serie B femminile: l'Inter fa suo il derby, vince l'Empoli

Quattro gol per le nerazzurre di De La Fuente nel derby contro il Milan Ladies: Rognoni, Regazzoli, Pandini e Marinelli firmano il diciottesimo successo nerazzurro in un campionato dominato dalla prima giornata. Successo anche per l’Empoli Ladies, secondo della classe, in casa dell’Arezzo. Il 3-0 siglato da Ness, Papaleo e Prugna, porta le toscane a 40 punti con un vantaggio di tre lunghezze sul Ravenna Women, reduce dalla vittoria in casa della Lazio Women per 3-1. A segno per le romagnole Cimatti, Carrozzi e Barbaresi, inutile la rete della biancoceleste Palombi in pieno recupero.

Aggancio al quarto posto della Roma CF ai danni della Fortitudo Mozzecane, avversario di giornata delle giallorosse. Alla formazione capitolina basta la rete di Kovacevic al 17’ per aggiudicarsi il match e raggiungere le venete a quota 34. Balzo in avanti, nella parte bassa della classifica, per il Castelvecchio, che grazie al calcio di rigore segnato da Petralia al 73’, sconfigge il Lady Granata Cittadella e si porta a +6 dall’Arezzo penultimo a 11. A più tre invece dalla formazione toscana sale il Genoa Women, che vince il match casalingo contro Roma XIV grazie al 4-2 firmato da una doppietta di Cama (una rete dal dischetto), Giuffra e De Luca.