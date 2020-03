Continua a tenere banco la discussione sulla possibile riduzione degli stipendi dei calciatori. Una questione che è ovviamente scoppiata a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, con il campionato di Serie A attualmente sospeso e che rischia addirittura di non essere terminato. Secondo l'Ansa il vertice fissato per domani (martedì) in conference call tra la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori sarebbe stata rinviata e si terrà nei prossimi giorni. La Lega dovrebbe proporre un piano collettivo per la sospensione dei pagamenti, mentre non è ancora nota la posizione in merito da parte dell'Assocalciatori.

Video - Juventus, accordo con giocatori e allenatore per taglio agli stipendi: gli altri club seguiranno? 00:33