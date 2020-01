Calcio, ufficiale: Li Tie nuovo ct della Cina, era il vice di Lippi

E' Li Tie il nuovo commissario tecnico della Cina. Lo comunica la stessa Federcalcio cinese in una nota. L' ex centrocampista, che vanta 91 presenze e 5 reti con la nazionale, prende il posto di Marcello Lippi che si era dimesso a novembre dopo la sconfitta per 2-1 contro la Siria in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Il 42enne Li Tie, che da calciatore ha giocato anche in Premier League con la maglia dell'Everton, era stato vice dello stesso Lippi sia al Guangzhou Evergrande che in Nazionale. Tie era già il ct ad interim dopo l'addio dell'ex ct azzurro, guidando la Cina nella Coppa dell'Asia orientale che si è disputata in Corea del Sud nello scorso mese di dicembre.