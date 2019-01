Calciomercato, Cagliari: ufficiale l'arrivo dell'uruguaiano Oliva

Christian Oliva lascia il Nacional e diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il comunicato del club sardo: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del calciatore Christian Oliva: il centrocampista uruguaiano, proveniente dal Nacional, arriva in prestito con obbligo di riscatto. Ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 2023, con opzione in favore della società per il prolungamento fino al 30 giugno 2024".

Segui LIVE tutte le notizie di calciomercato!