Calciomercato, Frosinone: ufficiali Stefan Simic e Federico Viviani

Tempo di uficialità in casa Frosinone, che si assicura i prestiti del difensore Stefan Simic (dal Milan, ex Crotone) e del centrocampista Federico Viviani dalla SPAL. Per quest'ultimo, anche l'opzione del riscatto in caso di salvezza dei ciociari in Serie A.

