Calciomercato, Il Borussia Dortmund ufficializza Thorgan Hazard, affare da 25 milioni

Berlino (Germania), 22 mag. (LaPresse/AFP) - Colpo di mercato del Borussia Dortmund, che ha annunciato l'arrivo dal Borussia Monchengladbach di Thorgan Hazard, 'fratellino' di Eden, la stella del Chelsea. Il centrocampista belga, pagato circa 25 milioni di euro, ha firmato un contratto quinquennale con la sua nuova squadra. "E' esattamente il momento giusto per fare il prossimo passo nella mia carriera - ha dichiarato Hazard - Sono orgoglioso di giocare per il Dortmund, è una grande squadra con una tifoseria incredibile". Per il Borussia, che a breve potrebbe annunciare anche l'acquisto di Julian Brandt, si tratta del secondo arrivo dopo quello del difensore Niko Schulz.