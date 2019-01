Calciomercato: il Monaco ufficializza l'ex Roma Vainqueur

Nonostante non abbia superato del tutto le visite medica per via di un infortunio alla gamba sinistra, il Monaco ha deciso di ufficializzare comunque il mediano franco-haitiano William Vainqueur, ex Roma e tornato in Ligue 1 (dopo l'esperienza al Marsiglia) in prestito dai turchi dell'Antalyaspor.

