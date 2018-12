Calciomercato: In Spagna sicuri, Modric rifiuta l'offerta di rinnovo del Real, dietro c'è l'Inter

Torna d'attualità il nome di Luka Modric accostato all'Inter. Stando a quanto riporta 'Telemadrid' il fuoriclasse croato avrebbe rifiutato la prima proposta di rinnovo da parte del Real Madrid. Il vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro, il cui contratto è in scadenza nel 2020, avrebbe in mano una concreta offerta da parte dei nerazzurri, che gli propongono un biennale sulla base di 10 milioni a stagione, con la prospettiva di chiudere la carriera in Cina su cifre simili. L'ex stella del Tottenham è in attesa di capire se i blancos, che restano fiduciosi sul rinnovo, faranno una controproposta.