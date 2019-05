Calciomercato, Porto: accordo con Atletico, Felipe a Madrid per 20 milioni

E' ufficiale: Felipe Augusto de Almeida Monteiro, meglio conosciuto come Felipe, vestirà la maglia dell'Atletico Madrid. Il Porto ha ufficializzato in una nota di aver raggiunto un accordo con i Colchoneros per il trasferimento del 30enne difensore brasiliano per 20 milioni di euro. Felipe, da tre stagioni al Porto, ha collezionato 142 presenze e 11 gol con i lusitani.