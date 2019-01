Calciomercato, Sassuolo: si punta al difensore turco Merih Demiral

Il Sassuolo, secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, starebbe per chiudere per un giovane difensore turco - individuato peraltro tra i 50 migliori giovani del 2019: si tratta del centrale Merih Demiral, di proprietà dello Sporting Lisbona ma in prestito in patria, all'Alanyaspor. Al club lusitano andrebbero 7 milioni euro in un'operazione che vedrebbe la regia della Juventus.

