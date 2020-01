Calciomercato: Udinese, Felipe Vizeu ceduto in prestito all'Athletico Paranaense

L'Udinese annuncia di aver trovato l'accordo "con il club brasiliano dell'Atletico Paranaense per la cessione a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2020 dell'attaccante Felipe Vizeu do Carmo, classe 1997, in forza al Gremio fino al 31 dicembre 2019". Lo comunicano i friulani in una nota sul loro sito ufficiale. Cresciuto nelle giovanili dell'America Mineiro e poi del Flamengo Vizeu viene promosso nella prima squadra rossonera dove in due stagioni colleziona 37 presenze e mette a segno 10 reti. Nel febbraio del 2018 viene acquistato dall'Udinese (5 presenze) per poi essere girato in prestito al Gremio con cui è sceso in campo 11 volte e segnando una rete.