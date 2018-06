Tecnica e tiro da fuori al servizio della squadra: il profilo di Malcom, sogno dell’Inter

Gioventù, tecnica e talento da vendere, per quello che è uno dei giocatori più ambiti dell’intero panorama europeo: su Malcom si scatenerà un’autentica asta, con l’Inter che proverà a trovare la formula per acquistare un giocatore che costa parecchio (50mln), ma è reduce da una stagione semplicemente fantastica. Durante il 2017-18, l’esterno offensivo del Bordeaux è stato visionato da Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Chelsea, squadre che potrebbero fare un’offerta per lui, ma sicuramente non gli garantirebbero la certezza di essere titolare.

Nell’Inter, invece, Malcom sarebbe una delle stelle assolute della formazione affidata a Spalletti e potrebbe imporsi in Serie A e Champions League con un elevato minutaggio: ecco perchè il talentino ex Corinthians al momento sembra preferire i nerazzurri, che però fino al 1° luglio non avranno la possibilità di acquistarlo per le restrizioni del Fair-Play Finanziario, e dopo quella data dovrebbero (a meno di colpi di scena) effettuare una cessione eccellente prima di potersi muovere concretamente su un giocatore che si muoverà per 40-50mln. Una mano può arrivare da un Bordeaux interessato a Jonathan Biabiany, un’altra dalla volontà del giocatore (se confermata), un’altra da… Kia: Joorabchian è l’agente di Malcom, che però ha uno sponsor vestito di nerazzurro, come vedremo in seguito. Ma chi è di preciso Malcom, e perchè sarebbe perfetto per l’Inter? Scopritelo con noi, in questo viaggio alla scoperta della stellina della Ligue 1 2017-18.

Dal Corinthians al Bordeaux: gli esordi

Malcom Filipe Silva de Oliveira, classe ’97 e per tutti Malcom, è cresciuto nel Corinthians, e per anni è stato visto come un predestinato all’interno delle giovanili del Timão. Nato come attaccante centrale, il talentino segnava grappoli di gol nelle inferiores dei brasiliani proprio mentre Ronaldo chiudeva una carriera gloriosa con gli ultimi anni nel Corinthians: il Fenomeno si è ritirato nel 2011, e dopo un paio d’anni ha avviato il suo primo progetto post-carriera calcistica. Attraverso l’agenzia 9ine, Ronie gestiva le carriera dei giovani talenti della canarinha, e tra questi c’era proprio un giovanissimo Malcom, che nel frattempo aveva iniziato a vivere la sua prima trasformazione: da centravanti in pectore, a seconda punta di movimento, una ”mutazione” che ha facilitato il suo esordio da titolare nel Corinthians nel 2014 e a soli 17 anni. Col Timão, l’attuale giocatore del Bordeaux è diventato uomo, iniziando a mostrare una tecnica e velocità fuori dal comune: dopo un primo anno di assestamento, ecco quel 2015 nel quale è stato uno dei trascinatori del Corinthians che vinse il Brasileirao. In tutto, coi brasiliani ha collezionato 54 presenze, 7 reti e 5 assist, prima di organizzare il lungo addio al Brasile e al club paulista. È il Bordeaux a vederci lungo, e acquistare per soli 5mln un talento che, pur avendo solo 18 anni, è quotatissimo a livello internazionale. E ora, due anni e qualche mese dopo, potrebbe fruttare dieci volte tanto.

Tecnica, tiro da fuori e velocità

Anche in Francia Malcom si ambienta con calma, e dopo essere arrivato nel gennaio del 2016 aspetta un anno e mezzo per esplodere in tutto il suo splendore. Nelle fila dei girondini, l’attaccante che segnava grappoli di gol nelle giovanili del Corinthians diventa un esterno offensivo micidiale, capace di giocare indifferentemente a destra e sinistra, e di fare male sia col piede preferito (il sinistro) che con quello opposto. È una crescita costante, quella di Malcom, che esplode definitivamente nel 2017-18, diventando uno degli U21 più determinanti nei top campionati europei: nella sua stagione troviamo un avvio da urlo con 7 gol in pochissime partite, un appannamento centrale quando sono iniziate le prime voci di mercato (lo seguivano BVB e Bayern) e la grande chiusura, decisiva per far ottenere un’insperata qualificazione in Europa League a un Bordeaux che sembrava spacciato.

Le sue caratteristiche e un fantastico 2017-18

Ma soprattutto, gare giocate sul piede preferito o a piede invertito, azioni in dribbling da manuale, velocità d’esecuzione e di pensiero e tanto altro: di base Malcom parte dalla fascia destra per accentrarsi sul ”suo” sinistro, ma in almeno metà delle partite ha giostrato su tutto il fronte offensivo, agendo anche sulla fascia opposta. Col sinistro ha fornito le giocate migliori, in un’annata che l’ha visto segnare 12 gol e fornire 7 assist ai compagni: un’autentica pepita d’oro da far crescere definitivamente, che ricorda da lontano due giocatori visti all’opera quest’anno in Serie A. Per la velocità nel dribbling, è stato accostato a Douglas Costa, per la capacità nel leggere i movimenti degli avversari e inserirsi negli spazi a Felipe Anderson. E poi, c’è quell’affinità fisica col giovane Ronaldo, proprio l’uomo che gli ha decantato le lodi dell’Inter e l’ha fatto innamorare dei nerazzurri. La caratteristica peculiare di Malcom, però, è tutta sua: il tiro da fuori area dell’esterno offensivo del Bordeaux è micidiale, con la capacità di produrre conclusioni a giro ”alla Del Piero” e altre di potenza che vanno a spiazzare il portiere avversario. Un talento dalle mille soluzioni che ha fatto innamorare i tifosi del Bordeaux, i talent scout che seguono la Ligue 1 e Piero Ausilio stesso: l’Inter dovrà trovare un modo per strappare alla concorrenza questo campioncino in erba (magari tramite un prestito con obbligo, complicato però quando il giocatore costa 50mln), un autentico maestro del dribbling e del tiro da fuori che è in alto anche nel rendimento Ws/Opta (8° con 7.46 e terzo U21 in Europa). E, qualora dovesse acquistarlo, avrebbe un titolare perfetto per la fascia destra del 4-2-3-1 e per sopperire alle lacune di Candreva: nel 2017-18 Malcom ha creato 80 occasioni per i compagni e completato 93 dribbling. Un giocatore di assoluto valore, una pepita che potrebbe fare la differenza anche in Serie A e consacrarsi definitivamente nel calcio che conta: il Brasile lo aspetta, qualora dovesse confermarsi in un torneo top. E l’Inter sogna per questo possibile acquisto.

(di Marco Corradi, @corradone91)